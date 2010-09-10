Люстра

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 411
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Люстра

Сообщение klonik » 07 дек 2020, 13:47

Всем привет! На свадьбу бабушка со стороны мужа подарила нам хрустальную люстру, говорит, что это у них семейная реликвия. Уже три раза была в гостях и все спрашивает, когда мы ее повесим. А куда? Она вообще не вписывается в интерьер.
Вернуться к началу
zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 409
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Люстра

Сообщение zevc » 07 дек 2020, 15:21

Приветствую. Вообще раньше всегда хрустальные люстры вешали в главную комнату в доме. Когда это был признак роскоши, ее старались держать на виду. Может, вам тоже можно ее в гостиную повесить? Она ведь подходит практически для любого стиля, а бабушке будет приятно. Ну или скажите ей прямо, что интерьер не тот, если адекватная, то все поймет и вопросов не будет.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Re: Люстра

Сообщение Буцефалия » 13 апр 2021, 10:26

Думаю что не обязательно эту люстру вешать.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Изаура
Гость RZN.info
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

Re: Люстра

Сообщение Изаура » 13 апр 2021, 10:26

Если старая люстра не вписывается в интерьер, купите новую похожую, в современном дизайне. Рекомендую отличный магазин, с большим ассортиментом люстр в современном стиле https://www.brille.ua/osveshchenie/lyus ... vremenniy/ . Тут есть очень красивые хрустальные люстры, светодиодные, с абажуром, декоративные, смарт люстры. Выбор огромный под любой интерьер комнат.
Вернуться к началу
derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Люстра

Сообщение derigor » 09 июн 2021, 12:11

klonik писал(а):Всем привет! На свадьбу бабушка со стороны мужа подарила нам хрустальную люстру, говорит, что это у них семейная реликвия. Уже три раза была в гостях и все спрашивает, когда мы ее повесим. А куда? Она вообще не вписывается в интерьер.

Если не вписывается в интерьер, тогда вешать не стоит. Зачем городить колхоз. Сейчас вообще популярно делать свет на стенах, а не потолочный.
Вернуться к началу
derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Люстра

Сообщение derigor » 09 июн 2021, 12:32

derigor писал(а):
klonik писал(а):Всем привет! На свадьбу бабушка со стороны мужа подарила нам хрустальную люстру, говорит, что это у них семейная реликвия. Уже три раза была в гостях и все спрашивает, когда мы ее повесим. А куда? Она вообще не вписывается в интерьер.

Если не вписывается в интерьер, тогда вешать не стоит. Зачем городить колхоз. Сейчас вообще популярно делать свет на стенах, а не потолочный.

Вы лучше сделайте красивую интерьерную подсветку , которая будет в разы лучше классической люстры. И свет от неё приятнее и мягче. В доме станет гораздо уютнее, можете в этом не сомневаться.
Вернуться к началу
VasiLissa
Гость RZN.info
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:10

Re: Люстра

Сообщение VasiLissa » Сегодня, 08:50

А мне нравятся хрустальные люстры, они очень красивые
Вернуться к началу
Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 359
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Люстра

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 09:43

Так объяснили бы бабушке, что люстра не вписывается в интерьер или сказали бы что боитесь разбить, поэтому не вешаете) Но мне лично хрустальные люстры нравятся, но стоит они недешево, да и вправду интерьер должен быть подходящий. У меня дома всё в стиле лофт, поэтому я и люстры покупала соответствующие. Кстати, брала в магазине svetlux по скидке, обошлись недорого и выбор у них хороший, это вдруг кому-то интересно.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей