Сообщение klonik » 07 дек 2020, 13:47

Всем привет! На свадьбу бабушка со стороны мужа подарила нам хрустальную люстру, говорит, что это у них семейная реликвия. Уже три раза была в гостях и все спрашивает, когда мы ее повесим. А куда? Она вообще не вписывается в интерьер.