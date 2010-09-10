Покупка авто в США
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Покупка авто в США
Здравствуйте. Было бы неплохо выбор остановить на одном сайте в интернете с машинами для покупки и поэтому, я решила написать вам и поинтересоваться. Услугами каких организаций вы уже пользовались, чтобы купить авто в США?
Re: Покупка авто в США
Приветствую, вас. Мне самой пришлось потратить больше часа свободного времени на просмотр информации и поиски в интернете, а потом только решила остановиться на одной компании. И вам советую поступать также, форд фьюжн американец вот здесь https://carfast.express/auction/brand-ford,model-fusion нашла и сразу решила указать личные данные, чтобы потом оформить заявку на покупку всего в несколько кликов мышкой. Не стесняйтесь консультироваться, вам обязательно помогут. Я сама всегда стараюсь формулировать вопросы в процессе изучения каталога с подходящими вариантами для покупки.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей