Покупка авто в США

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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 161
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Покупка авто в США

Сообщение klonik » Сегодня, 14:02

Здравствуйте. Было бы неплохо выбор остановить на одном сайте в интернете с машинами для покупки и поэтому, я решила написать вам и поинтересоваться. Услугами каких организаций вы уже пользовались, чтобы купить авто в США?
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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 163
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Покупка авто в США

Сообщение zevc » Сегодня, 14:45

Приветствую, вас. Мне самой пришлось потратить больше часа свободного времени на просмотр информации и поиски в интернете, а потом только решила остановиться на одной компании. И вам советую поступать также, форд фьюжн американец вот здесь https://carfast.express/auction/brand-ford,model-fusion нашла и сразу решила указать личные данные, чтобы потом оформить заявку на покупку всего в несколько кликов мышкой. Не стесняйтесь консультироваться, вам обязательно помогут. Я сама всегда стараюсь формулировать вопросы в процессе изучения каталога с подходящими вариантами для покупки.
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