Летние мотошины
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Летние мотошины
Муж хочет покупать летние мотошины, а я говорю, что зачем они сейчас? Это же все ближе к сезону можно заказать, правильно?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 339
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Летние мотошины
Просто скорее всего Ваш муж нашел хорошую скидку на летние мотошины, именно поэтому и хочет их купить сейчас. А если их правильно хранить (если они в сборе вместе с дисками, то в горизонтальном или подвешенном состоянии), то ничего ей не будет. Могу еще посоветовать Вашему мужу этот магазин https://tireshop.ua/shini/letnie/accelera Я в этом году купил там отличные мотошины Accelera.
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