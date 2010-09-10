Летние мотошины

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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Летние мотошины

Сообщение Яно4ка » 08 дек 2020, 12:09

Муж хочет покупать летние мотошины, а я говорю, что зачем они сейчас? Это же все ближе к сезону можно заказать, правильно?
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 339
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Летние мотошины

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 16:54

Просто скорее всего Ваш муж нашел хорошую скидку на летние мотошины, именно поэтому и хочет их купить сейчас. А если их правильно хранить (если они в сборе вместе с дисками, то в горизонтальном или подвешенном состоянии), то ничего ей не будет. Могу еще посоветовать Вашему мужу этот магазин https://tireshop.ua/shini/letnie/accelera Я в этом году купил там отличные мотошины Accelera.
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