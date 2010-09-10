Гадание на картах таро
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Гадание на картах таро
Метод гаданий на картах таро хороший или искать какой-то другой способ? Хочу погадать на человека с работы, узнать подробнее о его личности, характере, прошлом, будущем и т.п. Какой из представленных тут https://magya-online.ru/gadanie_taro способов таро можете посоветовать? Либо какой-то вообще другой, т.е. не таро, но который вам дал правильный ответ.
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