Выбор авто

Раздел для общения с официальными представителями автосалонов, дилеров и автосервисов Рязани.

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РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Выбор авто

Сообщение РусланР » Сегодня, 09:42

У меня уже было три Хонды, для меня идеальный вариант это Honda Jazz на ней кстати, достаточно удобно парковаться. Особенно актуальна для мегаполисов, где огромные пробки. Хорошо держит дорогу, не качает в колее, достаточно резвая как для езды по городу, так и на трассе. В общем вместительный удобный автомобиль с экономичным расходом топлива. Так что девушки, если будете выбирать машину, то обратите внимание на данную модель.
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