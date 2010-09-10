Выбор авто
Раздел для общения с официальными представителями автосалонов, дилеров и автосервисов Рязани.
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Выбор авто
У меня уже было три Хонды, для меня идеальный вариант это Honda Jazz на ней кстати, достаточно удобно парковаться. Особенно актуальна для мегаполисов, где огромные пробки. Хорошо держит дорогу, не качает в колее, достаточно резвая как для езды по городу, так и на трассе. В общем вместительный удобный автомобиль с экономичным расходом топлива. Так что девушки, если будете выбирать машину, то обратите внимание на данную модель.
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