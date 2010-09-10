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РусланР Гость RZN.info Сообщения: 61 Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54 Выбор авто Цитата Сообщение РусланР » Сегодня, 09:42 У меня уже было три Хонды, для меня идеальный вариант это Honda Jazz на ней кстати, достаточно удобно парковаться. Особенно актуальна для мегаполисов, где огромные пробки. Хорошо держит дорогу, не качает в колее, достаточно резвая как для езды по городу, так и на трассе. В общем вместительный удобный автомобиль с экономичным расходом топлива. Так что девушки, если будете выбирать машину, то обратите внимание на данную модель. Вернуться к началу

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