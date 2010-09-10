Выбор авто

Раздел для общения с официальными представителями автосалонов, дилеров и автосервисов Рязани.

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РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Выбор авто

Сообщение РусланР » 10 дек 2020, 09:42

У меня уже было три Хонды, для меня идеальный вариант это Honda Jazz на ней кстати, достаточно удобно парковаться. Особенно актуальна для мегаполисов, где огромные пробки. Хорошо держит дорогу, не качает в колее, достаточно резвая как для езды по городу, так и на трассе. В общем вместительный удобный автомобиль с экономичным расходом топлива. Так что девушки, если будете выбирать машину, то обратите внимание на данную модель.
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 468
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Выбор авто

Сообщение Алексей Кобзарь » 31 мар 2021, 21:39

Ну что тут сказать на вкус и цвет, я вообще Хонду не признаю, у меня было 3 автомобиля этой марке и все я разбил, прям как буд-то проклятие какое-то, или же мне просто так везет. Сейчас езжу на новеньком PEUGEOT 3008 https://peugeot-vidi.com.ua/ru/car/3008-new покупал в официальном дилерском центре в полной комплектации и в белом цвете. Ну автомобилем я доволен на все 100%. Учитывая качество наших дорог, то я передвигаюсь на ней с комфортом.
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Nikots9
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 14:03

Re: Выбор авто

Сообщение Nikots9 » Сегодня, 18:15

Я Мазду 6 хочу себе в новой морде. Очень нравится она мне. Что скажете по ней?
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