Мойка окон

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 166
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Мойка окон

Сообщение zevc » Сегодня, 11:09

Добрый день. Мне нужен ваш совет, какую клининговую компанию в Одессе выбрать для сотрудничества? Хочу заказать генеральную уборку в офисе и мойку окон, но не знаю, куда именно стоит обратиться прямо сейчас?
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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 167
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Мойка окон

Сообщение klonik » Сегодня, 11:40

Здравствуйте. Я всегда стараюсь ориентироваться на отзывы и вам советую поступать также. Всегда нужно сначала провести небольшое исследование и сравнительную характеристику, а потом только решение принимать, в каком из направлений двигаться. Вот здесь https://powerclean.od.ua/servicess/mojka-okon/ я оставляла заявку на генеральную уборку в квартире и мойку окон, поэтому не смогла пройти мимо вашего сообщения, решила отписаться и проконсультировать, сразу поделиться ссылкой на сайт, и она в любом случае вам пригодится. За неделю перед Новым годом буду заказывать химчистку ковров и дивана.
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