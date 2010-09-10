Шаблоны для DLE
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Шаблоны для DLE
Здравствуйте. Мне нужна ваша консультация и помощь, куда стоит заглянуть прямо сейчас, чтобы скачать светлые шаблоны для DLE? Заранее, спасибо, за ответы и высказанные мнения, потому что вопрос актуален для меня сейчас.
Re: Шаблоны для DLE
Понимаю вас, я сама потратила больше часа свободного времени на просмотр сайтов в интернете, а потом только решила остановиться на одной странице и воспользоваться её услугами. Вот здесь https://dlepavilion.com/templates/light/ каждый желающий может выбрать и скачать бесплатно светлые шаблоны для DLE. Если не получилось найти нужный шаблон, не опускайте раньше времени руки – продолжайте изучать страницы сайта, а потом останется только несколько раз кликнуть мышкой и запустить процедуру скачивания шаблонов.
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