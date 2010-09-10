Сообщение klonik » Сегодня, 12:14

Приветствую, вас. В моём гардеробе нет ни одной дизайнерской вещи и поэтому, я решила написать вам и поинтересоваться. Куда вы обычно заглядываете, чтобы пополнять гардероб? Интересно будет дальше продолжить вести процедуру обсуждения этого вопроса.