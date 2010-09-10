Сообщение klonik » Сегодня, 12:22

Приветствую, вас. Я никак не могу выбрать модель беспроводного пылесоса для покупки. Хочу порадовать любимую маму и пока только сравниваю условия сотрудничества и цены. Есть ли у вас на примете торговые площадки для посещения?