Компьютерные очки

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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 167
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Компьютерные очки

Сообщение klonik » Сегодня, 12:30

Добрый день. Никак не получается выбор остановить на одном сайте в интернете, чтобы можно было заказать с доставкой по стране очки для компьютера. Есть ли у вас на примете проверенные и надёжные салоны оптики?
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