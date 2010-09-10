Компьютерные очки
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Компьютерные очки
Добрый день. Никак не получается выбор остановить на одном сайте в интернете, чтобы можно было заказать с доставкой по стране очки для компьютера. Есть ли у вас на примете проверенные и надёжные салоны оптики?
Re: Компьютерные очки
Да, есть на примете один московский салон оптики «Солнышко» и как оказалось – можно изучить внимательно условия сотрудничества и цены, а потом уже только покупки совершать. Вот здесь https://ochkisun.ru/kompyuternye-ochki очки для компьютера купить решила, потому что в каталоге действительно много интересных вариантов представлено, и каждый из них заслуживает внимания. Если возникают вопросы – не стесняйтесь задавать их и специалист обязательно отпишется и поможет вам выбрать подходящую форму очков и решить с организационным нюансами – способом оплаты и доставки.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость