Сообщение klonik » Сегодня, 12:30

Добрый день. Никак не получается выбор остановить на одном сайте в интернете, чтобы можно было заказать с доставкой по стране очки для компьютера. Есть ли у вас на примете проверенные и надёжные салоны оптики?