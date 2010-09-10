Коттеджный лифт

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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 167
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Коттеджный лифт

Сообщение klonik » Сегодня, 12:49

Приветствую, вас. Было бы неплохо изучить несколько каталогов интернет магазинов, которые занимаются продажей коттеджных лифтов. Можете отписаться и проконсультировать меня, услугами, каких компаний, вы уже ранее пользовались?
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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 169
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Коттеджный лифт

Сообщение zevc » Сегодня, 13:53

Да, конечно. Я сама потратила больше часа свободного времени на просмотр информации в интернете, и оказалось, что можно не выходя из дома купить лифт с доставкой по стране. Вот здесь https://trastlift.ru/lifts/cottage на странице нашла подробное описание, какие способы доставки и оплаты предлагает компания. Не стесняйтесь в случае возникновения вопросов обязательно консультироваться и задавать их специалисту, вам ответят быстро и помогут разложить всё по полочкам. В любом случае, виртуальные торговые площадки предлагают цены на лифты гораздо ниже, чем в обычных магазинах.
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