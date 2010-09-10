Где трейдингу учиться?
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Где трейдингу учиться?
Сабж. Хочу торговать на валютном рынке, то есть форекс. В интернете очень много предложений с бесплатными курсами от всяких дилинговых центров, имеют место быть, или всё бесплатное это развод? На финансовом форуме советуют курсы Алекса Грея https://vk.com/alexgreytrading , цена конечно не маленькая, но рекомендуют его очень известные спецы, поэтому думаю... Что можете сказать?
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