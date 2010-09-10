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Buneyaz Гость RZN.info Сообщения: 65 Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17 Где трейдингу учиться? Цитата Сообщение Buneyaz » Сегодня, 20:25 Сабж. Хочу торговать на валютном рынке, то есть форекс. В интернете очень много предложений с бесплатными курсами от всяких дилинговых центров, имеют место быть, или всё бесплатное это развод? На финансовом форуме советуют курсы Алекса Грея https://vk.com/alexgreytrading , цена конечно не маленькая, но рекомендуют его очень известные спецы, поэтому думаю... Что можете сказать? Вернуться к началу

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