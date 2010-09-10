Где трейдингу учиться?

Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Где трейдингу учиться?

Сообщение Buneyaz » Сегодня, 20:25

Сабж. Хочу торговать на валютном рынке, то есть форекс. В интернете очень много предложений с бесплатными курсами от всяких дилинговых центров, имеют место быть, или всё бесплатное это развод? На финансовом форуме советуют курсы Алекса Грея https://vk.com/alexgreytrading , цена конечно не маленькая, но рекомендуют его очень известные спецы, поэтому думаю... Что можете сказать?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Банковский форум»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость