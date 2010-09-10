Сообщение disman3 » Сегодня, 14:53

В справочнике нет ни чёткого определения чувств и эмоций, ни, тем более, математического описания. Почему же так с элементарными понятиями, знакомыми даже женщинам и детям?

А что бы было с «ура» и «даёшь» всеми без исключения современными фальшивыми политиками, если бы понятия о чувствах и эмоциях, как и логике со здравостью мышления познавались бы в школе? Учёные и творческие люди вместе с крестьянами и рабочими правили бы миром, были бы самыми важными и богатыми людьми, а не сидели бы в нищете и безвестности. Нет ни одной страны, где бы не было бы так же как устроено сейчас – ни кому не нужное ворьё и мошенники управляют и распоряжаются всем, стоя начальниками над людьми! Помогают им все те, кто не дружит с головой, кому она нужна для ношения шляпы или макияжа.

Так что такое чувства и эмоции, зачем они нужны или полезны? Для ответа на этот вопрос нужно внимательно изучить противоположность! Подробно и тщательно объяснить, что такое логика и здравый смысл, а это запрещено «политиками» и «бизнесменами», которых ревностно защищают псевдо психологи и социологи, философы и историки, всю свою жизнь кормясь и живя безбедно из рук паханов.

Логика мышления это узнавание, и не более того! Обычно ассоциируется со зрением, т.к. благодаря глазам можно получить наиболее полные сведения об объекте. Когда же мы пытаемся при помощи слов и слуха передать какую-то мысль, то оперируем неполными данными, стараясь для сокращения времени выделить наиболее важное и основное. Именно тут возникает возможность обмана и понта.

Например, важные и второстепенные описательные характеристики какого-то объекта для каждой из существующих профессий могут быть диаметральны. Дизайнер хочет видеть красоту, а пожарник безопасность. Экологу хочется не навредить природе, а бухгалтеру нужно сэкономить деньги.

Например, если какой-то объект для нас нов, то словесно мы пытаемся описать его на основе аналогий, что приводит к путанице и неверным ассоциациям.

Так что же такое нелогичное мышление? Всё то, что не соответствует чёткому узнаванию объекта или какого-то динамического процесса. Любые сравнения с чем-то ещё, расставление кажущихся нам главными приоритетов. Почему бы не запретить это повсеместно? Не всё можно увидеть, везде побывать, что словесное описание важно для первоначального обучения детей или общения среди взрослых разных профессий.

Например, задолго до Иисуса Христа первобытные люди уже предпринимали попытки борьбы с обманщиками и понтовщиками, хотя их язык был беден и состоял всего из тысячи слов. Было придумано пропускать гласные буквы (!), что бы при намеренной попытке преувеличения или преуменьшения чего-то, неверной расстановки приоритетов смысл изречений становился вообще непонятен – и так нужно было всё самому логически додумывать.

Кратко описав логичное и нелогичное мышление перейдём к их диаметральности - чувствам и эмоциям. Для начала разделим эти понятия между собой, что «почему-то» не под силу современным учёным. Эмоция характеризуется своей кратковременностью, тогда как возникающие чувства (наше отношение к чему-то) более или менее постоянны. Накопление же опыта и знаний приводит к чёткому, не имеющему других ассоциаций знанию об объекте или процессе, что и есть логика мышления.

Если к чувствам и эмоциям подходить с чисто научной точки зрения, то возникает вопрос о временном промежутке, который разделяет эти понятия. Более быстрые эмоции нужны лишь для разделения объектов на положительные, для чего-то нам нужные и полезные на их диаметральность – бесполезные и вредные, т.е. отрицательные значения, чтобы иметь возможность сопоставить и оценить общую совокупность. Лишь дети разделяют всё на чёрное и белое, плохое и хорошее, а другие мыслят более сложными категориями, имеющими иерархию или даже и численную оценку.

Осталось понять, что представляет из себя здравый смысл, чем он отличается от логики мышления, зачем нужен. Описание какого-то динамического процесса отличается от статичного одиночного объекта своей непредсказуемостью и сложностью характеристик. Имея неполные и даже недостоверные сведения о некоторых из объектов мы на основе частичных знаний о большинстве можем верно оценить общий итог их взаимодействия. Верная и очень приблизительная общая оценка и называется здравостью мышления. Разделяем не только для нас кажущимся плохим или хорошим, но и даём численную оценку по какому-то нужному параметру, совокупности.

Например, хороший профессионал и плохой муж и отец – разделив частную жизнь и работу мы уже можем дать верную оценку личности для конкретной ситуации.

P.S. Все свои логические умозаключения автор всегда представлял в виде графиков и схем, но «почему-то» оказался «кем-то» отравлен и с парализованными конечностями. К сожалению теперь жителям форумов придётся довольствоваться словесном описанием НАУЧНЫХ ТЕРМИНОВ эмоций и чувств, логики и здравости мышления. Одновременно радует, что приходится более чётко и продуманно подходить к описанию – коррелирует с названием и смыслом данной темы (безпонтовость наук психология, социология, история или политика).