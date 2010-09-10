Чувства и эмоции против логики и здавого смысла.
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Чувства и эмоции против логики и здавого смысла.
В справочнике нет ни чёткого определения чувств и эмоций, ни, тем более, математического описания. Почему же так с элементарными понятиями, знакомыми даже женщинам и детям?
А что бы было с «ура» и «даёшь» всеми без исключения современными фальшивыми политиками, если бы понятия о чувствах и эмоциях, как и логике со здравостью мышления познавались бы в школе? Учёные и творческие люди вместе с крестьянами и рабочими правили бы миром, были бы самыми важными и богатыми людьми, а не сидели бы в нищете и безвестности. Нет ни одной страны, где бы не было бы так же как устроено сейчас – ни кому не нужное ворьё и мошенники управляют и распоряжаются всем, стоя начальниками над людьми! Помогают им все те, кто не дружит с головой, кому она нужна для ношения шляпы или макияжа.
Так что такое чувства и эмоции, зачем они нужны или полезны? Для ответа на этот вопрос нужно внимательно изучить противоположность! Подробно и тщательно объяснить, что такое логика и здравый смысл, а это запрещено «политиками» и «бизнесменами», которых ревностно защищают псевдо психологи и социологи, философы и историки, всю свою жизнь кормясь и живя безбедно из рук паханов.
Логика мышления это узнавание, и не более того! Обычно ассоциируется со зрением, т.к. благодаря глазам можно получить наиболее полные сведения об объекте. Когда же мы пытаемся при помощи слов и слуха передать какую-то мысль, то оперируем неполными данными, стараясь для сокращения времени выделить наиболее важное и основное. Именно тут возникает возможность обмана и понта.
Например, важные и второстепенные описательные характеристики какого-то объекта для каждой из существующих профессий могут быть диаметральны. Дизайнер хочет видеть красоту, а пожарник безопасность. Экологу хочется не навредить природе, а бухгалтеру нужно сэкономить деньги.
Например, если какой-то объект для нас нов, то словесно мы пытаемся описать его на основе аналогий, что приводит к путанице и неверным ассоциациям.
Так что же такое нелогичное мышление? Всё то, что не соответствует чёткому узнаванию объекта или какого-то динамического процесса. Любые сравнения с чем-то ещё, расставление кажущихся нам главными приоритетов. Почему бы не запретить это повсеместно? Не всё можно увидеть, везде побывать, что словесное описание важно для первоначального обучения детей или общения среди взрослых разных профессий.
Например, задолго до Иисуса Христа первобытные люди уже предпринимали попытки борьбы с обманщиками и понтовщиками, хотя их язык был беден и состоял всего из тысячи слов. Было придумано пропускать гласные буквы (!), что бы при намеренной попытке преувеличения или преуменьшения чего-то, неверной расстановки приоритетов смысл изречений становился вообще непонятен – и так нужно было всё самому логически додумывать.
Кратко описав логичное и нелогичное мышление перейдём к их диаметральности - чувствам и эмоциям. Для начала разделим эти понятия между собой, что «почему-то» не под силу современным учёным. Эмоция характеризуется своей кратковременностью, тогда как возникающие чувства (наше отношение к чему-то) более или менее постоянны. Накопление же опыта и знаний приводит к чёткому, не имеющему других ассоциаций знанию об объекте или процессе, что и есть логика мышления.
Если к чувствам и эмоциям подходить с чисто научной точки зрения, то возникает вопрос о временном промежутке, который разделяет эти понятия. Более быстрые эмоции нужны лишь для разделения объектов на положительные, для чего-то нам нужные и полезные на их диаметральность – бесполезные и вредные, т.е. отрицательные значения, чтобы иметь возможность сопоставить и оценить общую совокупность. Лишь дети разделяют всё на чёрное и белое, плохое и хорошее, а другие мыслят более сложными категориями, имеющими иерархию или даже и численную оценку.
Осталось понять, что представляет из себя здравый смысл, чем он отличается от логики мышления, зачем нужен. Описание какого-то динамического процесса отличается от статичного одиночного объекта своей непредсказуемостью и сложностью характеристик. Имея неполные и даже недостоверные сведения о некоторых из объектов мы на основе частичных знаний о большинстве можем верно оценить общий итог их взаимодействия. Верная и очень приблизительная общая оценка и называется здравостью мышления. Разделяем не только для нас кажущимся плохим или хорошим, но и даём численную оценку по какому-то нужному параметру, совокупности.
Например, хороший профессионал и плохой муж и отец – разделив частную жизнь и работу мы уже можем дать верную оценку личности для конкретной ситуации.
P.S. Все свои логические умозаключения автор всегда представлял в виде графиков и схем, но «почему-то» оказался «кем-то» отравлен и с парализованными конечностями. К сожалению теперь жителям форумов придётся довольствоваться словесном описанием НАУЧНЫХ ТЕРМИНОВ эмоций и чувств, логики и здравости мышления. Одновременно радует, что приходится более чётко и продуманно подходить к описанию – коррелирует с названием и смыслом данной темы (безпонтовость наук психология, социология, история или политика).
А что бы было с «ура» и «даёшь» всеми без исключения современными фальшивыми политиками, если бы понятия о чувствах и эмоциях, как и логике со здравостью мышления познавались бы в школе? Учёные и творческие люди вместе с крестьянами и рабочими правили бы миром, были бы самыми важными и богатыми людьми, а не сидели бы в нищете и безвестности. Нет ни одной страны, где бы не было бы так же как устроено сейчас – ни кому не нужное ворьё и мошенники управляют и распоряжаются всем, стоя начальниками над людьми! Помогают им все те, кто не дружит с головой, кому она нужна для ношения шляпы или макияжа.
Так что такое чувства и эмоции, зачем они нужны или полезны? Для ответа на этот вопрос нужно внимательно изучить противоположность! Подробно и тщательно объяснить, что такое логика и здравый смысл, а это запрещено «политиками» и «бизнесменами», которых ревностно защищают псевдо психологи и социологи, философы и историки, всю свою жизнь кормясь и живя безбедно из рук паханов.
Логика мышления это узнавание, и не более того! Обычно ассоциируется со зрением, т.к. благодаря глазам можно получить наиболее полные сведения об объекте. Когда же мы пытаемся при помощи слов и слуха передать какую-то мысль, то оперируем неполными данными, стараясь для сокращения времени выделить наиболее важное и основное. Именно тут возникает возможность обмана и понта.
Например, важные и второстепенные описательные характеристики какого-то объекта для каждой из существующих профессий могут быть диаметральны. Дизайнер хочет видеть красоту, а пожарник безопасность. Экологу хочется не навредить природе, а бухгалтеру нужно сэкономить деньги.
Например, если какой-то объект для нас нов, то словесно мы пытаемся описать его на основе аналогий, что приводит к путанице и неверным ассоциациям.
Так что же такое нелогичное мышление? Всё то, что не соответствует чёткому узнаванию объекта или какого-то динамического процесса. Любые сравнения с чем-то ещё, расставление кажущихся нам главными приоритетов. Почему бы не запретить это повсеместно? Не всё можно увидеть, везде побывать, что словесное описание важно для первоначального обучения детей или общения среди взрослых разных профессий.
Например, задолго до Иисуса Христа первобытные люди уже предпринимали попытки борьбы с обманщиками и понтовщиками, хотя их язык был беден и состоял всего из тысячи слов. Было придумано пропускать гласные буквы (!), что бы при намеренной попытке преувеличения или преуменьшения чего-то, неверной расстановки приоритетов смысл изречений становился вообще непонятен – и так нужно было всё самому логически додумывать.
Кратко описав логичное и нелогичное мышление перейдём к их диаметральности - чувствам и эмоциям. Для начала разделим эти понятия между собой, что «почему-то» не под силу современным учёным. Эмоция характеризуется своей кратковременностью, тогда как возникающие чувства (наше отношение к чему-то) более или менее постоянны. Накопление же опыта и знаний приводит к чёткому, не имеющему других ассоциаций знанию об объекте или процессе, что и есть логика мышления.
Если к чувствам и эмоциям подходить с чисто научной точки зрения, то возникает вопрос о временном промежутке, который разделяет эти понятия. Более быстрые эмоции нужны лишь для разделения объектов на положительные, для чего-то нам нужные и полезные на их диаметральность – бесполезные и вредные, т.е. отрицательные значения, чтобы иметь возможность сопоставить и оценить общую совокупность. Лишь дети разделяют всё на чёрное и белое, плохое и хорошее, а другие мыслят более сложными категориями, имеющими иерархию или даже и численную оценку.
Осталось понять, что представляет из себя здравый смысл, чем он отличается от логики мышления, зачем нужен. Описание какого-то динамического процесса отличается от статичного одиночного объекта своей непредсказуемостью и сложностью характеристик. Имея неполные и даже недостоверные сведения о некоторых из объектов мы на основе частичных знаний о большинстве можем верно оценить общий итог их взаимодействия. Верная и очень приблизительная общая оценка и называется здравостью мышления. Разделяем не только для нас кажущимся плохим или хорошим, но и даём численную оценку по какому-то нужному параметру, совокупности.
Например, хороший профессионал и плохой муж и отец – разделив частную жизнь и работу мы уже можем дать верную оценку личности для конкретной ситуации.
P.S. Все свои логические умозаключения автор всегда представлял в виде графиков и схем, но «почему-то» оказался «кем-то» отравлен и с парализованными конечностями. К сожалению теперь жителям форумов придётся довольствоваться словесном описанием НАУЧНЫХ ТЕРМИНОВ эмоций и чувств, логики и здравости мышления. Одновременно радует, что приходится более чётко и продуманно подходить к описанию – коррелирует с названием и смыслом данной темы (безпонтовость наук психология, социология, история или политика).
Re: Чувства и эмоции против логики и здавого смысла.
. В интернет есть псевдо научные статьи, где авторы не только преднамеренно путают всем знакомые с детства понятия эмоции и чувства, но ещё и пытаются затруднить людям понять их смысл. На всеобщее оборзрение выставляются выдуманные «формулы», как бы говоря о научности и сложности вопроса – а вы лучше не суйтесь!
Чу́вство — эмоциональный процесс человека, отражающий субъективное оценочное отношение к реальным или абстрактным объектам.
Эмо́ция (от лат. emoveo — потрясаю, волную) — психический процесс средней продолжительности, отражающий субъективное оценочное отношение к существующим или возможным ситуациям и объективному миру.
. Более того, понятия об эмоциях и чувствах смещиваются физиологией, что бы даже здравомыслящие люди не могли ни чего понять или же оспорить.
. Эмоция в справочнике Википедии названа психическим процессом средней продолжительности. Наглость не имеет границ, поскольку лишь disman3 определил минимальный промежуток времени для подобного на основе возможности восприятия человеком ритма музыкальной композиции, в максимуме достигающего 120-140 ударов в минуту (который так же, по-видимому, связан с физиологией – частотой биения сердца).
. Например, люди не успевают воспринемать ритм более 2 Гц (120 ударов в минуту) не физической реакцией тела, которая достигает десятых долей секунды, а именно психологией, т.к. большая частота, по-видимому, не может быть обработанна мозгом - вместо разбивки начинает воспринематься как аналоговая.
. Таким образом для принятия верного и обдуманного решения нам нужен минимальный промежуток в половину секунды. Это минимум для психики здорового человека. Именно столько времени нам и нужно для выработки именно эмоции, а не стороящегося на физиологии более быстрого рефлекса.
. Например, эмоция может быть понтом, предпринятым для прощупывания противника, тогда как физиология тела контролируется лишь после многолетней специальной тренеровки – занятием йогой.
. Могоие жаловались на большой объём информации, который автор сразу же выдаёт, поэтому подытожим топик. Расставляя всю нашу психофизиологию по временной координате получаем, что от рефлексов животные (!) переходят к эмоциям, внешне показывая своё отношение к чему-то какой-то реакцией тела. Все эмоции разделяется лишь на положительные и отрицательные, т.е. на плюс и минус. Накапливая подобную информацию об окружающем мире можно получить представление не только о «чёрно и белое», но и о значении величины на основе совокупности «плюсиков и минусиков». Кроме того «плюсики и минусики» могут относится не к одной характеристике объекта, а к разным, которые сложно противопоставить или сравнить с друг другом.
. Например, хорошая любовница не означает ещё и хорошая хозяйка.
. Накопление эмоций может привести к выработке более постоянных чувств, т.е. нашего отношения к какому-то объекту по разным, но не полным его характеристикам. Лишь с течением времени и накоплением опыта, либо чему-то обучившись мы от чувств переходим к здравому мышлению, а далее, когда можно учесть всё и вся, и к логике.
. Наример, любой из людей может на основе чувств и своего предыдущего опыта сразу же сказать выдержит ли журнальный столик какой-то тяжкий груз. Инженер же на основе здравого мышления сразу же оценит из чего изготовленны ножки изделия, каковы предельные нагрузки, но лишь за калькулятором и карандашом в руках сможет сказать всё точно, логически это обосновав.
Чу́вство — эмоциональный процесс человека, отражающий субъективное оценочное отношение к реальным или абстрактным объектам.
Эмо́ция (от лат. emoveo — потрясаю, волную) — психический процесс средней продолжительности, отражающий субъективное оценочное отношение к существующим или возможным ситуациям и объективному миру.
. Более того, понятия об эмоциях и чувствах смещиваются физиологией, что бы даже здравомыслящие люди не могли ни чего понять или же оспорить.
. Эмоция в справочнике Википедии названа психическим процессом средней продолжительности. Наглость не имеет границ, поскольку лишь disman3 определил минимальный промежуток времени для подобного на основе возможности восприятия человеком ритма музыкальной композиции, в максимуме достигающего 120-140 ударов в минуту (который так же, по-видимому, связан с физиологией – частотой биения сердца).
. Например, люди не успевают воспринемать ритм более 2 Гц (120 ударов в минуту) не физической реакцией тела, которая достигает десятых долей секунды, а именно психологией, т.к. большая частота, по-видимому, не может быть обработанна мозгом - вместо разбивки начинает воспринематься как аналоговая.
. Таким образом для принятия верного и обдуманного решения нам нужен минимальный промежуток в половину секунды. Это минимум для психики здорового человека. Именно столько времени нам и нужно для выработки именно эмоции, а не стороящегося на физиологии более быстрого рефлекса.
. Например, эмоция может быть понтом, предпринятым для прощупывания противника, тогда как физиология тела контролируется лишь после многолетней специальной тренеровки – занятием йогой.
. Могоие жаловались на большой объём информации, который автор сразу же выдаёт, поэтому подытожим топик. Расставляя всю нашу психофизиологию по временной координате получаем, что от рефлексов животные (!) переходят к эмоциям, внешне показывая своё отношение к чему-то какой-то реакцией тела. Все эмоции разделяется лишь на положительные и отрицательные, т.е. на плюс и минус. Накапливая подобную информацию об окружающем мире можно получить представление не только о «чёрно и белое», но и о значении величины на основе совокупности «плюсиков и минусиков». Кроме того «плюсики и минусики» могут относится не к одной характеристике объекта, а к разным, которые сложно противопоставить или сравнить с друг другом.
. Например, хорошая любовница не означает ещё и хорошая хозяйка.
. Накопление эмоций может привести к выработке более постоянных чувств, т.е. нашего отношения к какому-то объекту по разным, но не полным его характеристикам. Лишь с течением времени и накоплением опыта, либо чему-то обучившись мы от чувств переходим к здравому мышлению, а далее, когда можно учесть всё и вся, и к логике.
. Наример, любой из людей может на основе чувств и своего предыдущего опыта сразу же сказать выдержит ли журнальный столик какой-то тяжкий груз. Инженер же на основе здравого мышления сразу же оценит из чего изготовленны ножки изделия, каковы предельные нагрузки, но лишь за калькулятором и карандашом в руках сможет сказать всё точно, логически это обосновав.
Re: Чувства и эмоции против логики и здавого смысла.
. На прошлый топик с разоблачением псевдо психологов встретил реакцию: «Зачем нам про чувства и эмоции, если … давно уже всё изложил?». Задолбив память мозга несусветной чушью «настоящий психолог» не желает более ни чего знать, а хочет извлекать из заученного выгоды! Гы-гы-гы. Подобно вам индивидуумов около 95-99% от общего числа населения, что ни Джордано Бруно, ни Галилей не могли принести церкви и правящим королям хоть какого-то материального ущерба или репутации. Сколько бы не доказывали, что народом правят мошенники – ни один из подавляющего числа жителей «почему-то» ни как не реагирует на продолжающийся в прежнем духе понтовый идиотизм своих ПАХАНОВ.
. Например, если миров подобии нашему множество, то Бог не создавал Землю за неделю, а значит всех обманщиков можно уничтожить, изъяв у них заработанное мошенническим способом. Так может рассуждать только лох или учёный, который не понимает, что большинство народа такие же как церковь с королём – наглые понтовщики, желающие благодаря этому «мастерству» всю свою жизнь совершенствоваться, и социально и материально расти СРЕДИ ТАКИХ ЖЕ КАК САМ.
. Вам не о чем беспокоится псевдо люди и псевдо учёные. Если бы я «внезапно скоропостижно скончался» и были бы какие-то сомнения в естественности причин, то вы бы были всеми почитаемыми профессорами и академиками психологии до конца своих дней. Для ваших детей переписали бы учебники и переименовали учебные заведения в СОЦИОНИКУ и СОЦИОЛОГИЮ, ПОЛИТОЛОГИЮ не изменив ни адреса ВУЗов, ни прежний преподавательский состав. Они потихоньку стали бы не только учёными от психологии, но и вновь защитились бы по новой специализации институтов. Лишь по прошествии большого промежутка времени поменяли бы таблички личных кабинетов с профессора ПСИХОЛОГИИ и, к примеру, СОЦИОЛОГИИ на чисто профильный, т.е. последний. Если же я проживу долго, то ни чего подобного не случится. Псевдо учёные от психологии и их дети далее будут нагло гнать туфту на лекциях и экзаменах, психологических консультациях! Лишь внуков ждёт прикрутка к чужой интеллектуальной собственности disman3 путём переделки чужого труда на свой самобытный лад. Но для этого я должен прожить ещё лет двадцать. Так чего вы мне желаете?
. Вернёмся с земли на небо, вновь перейдя к реальной науке. В прошлом топике мы отделили эмоции от чувств возможностью численной оценки против, лишь, положительных или отрицательных значений. Логика мышления так же разительно отличается от здравости мышления полнотой знаний о предмете.Так чем же отличаются между собой чувства и здравомыслие, есть ли грань?
. Например, если миров подобии нашему множество, то Бог не создавал Землю за неделю, а значит всех обманщиков можно уничтожить, изъяв у них заработанное мошенническим способом. Так может рассуждать только лох или учёный, который не понимает, что большинство народа такие же как церковь с королём – наглые понтовщики, желающие благодаря этому «мастерству» всю свою жизнь совершенствоваться, и социально и материально расти СРЕДИ ТАКИХ ЖЕ КАК САМ.
. Вам не о чем беспокоится псевдо люди и псевдо учёные. Если бы я «внезапно скоропостижно скончался» и были бы какие-то сомнения в естественности причин, то вы бы были всеми почитаемыми профессорами и академиками психологии до конца своих дней. Для ваших детей переписали бы учебники и переименовали учебные заведения в СОЦИОНИКУ и СОЦИОЛОГИЮ, ПОЛИТОЛОГИЮ не изменив ни адреса ВУЗов, ни прежний преподавательский состав. Они потихоньку стали бы не только учёными от психологии, но и вновь защитились бы по новой специализации институтов. Лишь по прошествии большого промежутка времени поменяли бы таблички личных кабинетов с профессора ПСИХОЛОГИИ и, к примеру, СОЦИОЛОГИИ на чисто профильный, т.е. последний. Если же я проживу долго, то ни чего подобного не случится. Псевдо учёные от психологии и их дети далее будут нагло гнать туфту на лекциях и экзаменах, психологических консультациях! Лишь внуков ждёт прикрутка к чужой интеллектуальной собственности disman3 путём переделки чужого труда на свой самобытный лад. Но для этого я должен прожить ещё лет двадцать. Так чего вы мне желаете?
. Вернёмся с земли на небо, вновь перейдя к реальной науке. В прошлом топике мы отделили эмоции от чувств возможностью численной оценки против, лишь, положительных или отрицательных значений. Логика мышления так же разительно отличается от здравости мышления полнотой знаний о предмете.Так чем же отличаются между собой чувства и здравомыслие, есть ли грань?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 365
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Чувства и эмоции против логики и здавого смысла.
В квартире делаю всегда https://spb.ecobarrier.ru/obrabotka-hol ... im-tumanom обработка горячим и холодным туманом так как понимаю что сколько не убирай, не проветривай. Обратится к специалистам и они сделают все качественно на сайте есть вся информация и прайс-лист с их работами, а цены у них приемлемые.
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