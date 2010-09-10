Бизнес по франшизе
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Бизнес по франшизе
Приветствую, вас. Было бы неплохо воспользоваться услугами и помощью какого-то одного сайта, чтобы прогуляться по каталогу с готовыми франшизами. И поэтому – я решила изучить как минимум несколько информационных площадок, случайно забрела сюда https://franch.biz/catalog-franshiz/ франшиза каталог помог разобраться, какую сумму денег нужно будет вложить в тот или же иной бизнес. Расскажите, какими критериями вы руководствовались в процессе выбора подходящей франшизы для покупки? Буду благодарна за ответы и высказанные мнения, потому что для меня этот вопрос очень важен сейчас.
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