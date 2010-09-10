Бизнес по франшизе

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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 387
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Бизнес по франшизе

Сообщение klonik » 12 дек 2020, 11:43

Приветствую, вас. Было бы неплохо воспользоваться услугами и помощью какого-то одного сайта, чтобы прогуляться по каталогу с готовыми франшизами. И поэтому – я решила изучить как минимум несколько информационных площадок, случайно забрела сюда https://franch.biz/catalog-franshiz/ франшиза каталог помог разобраться, какую сумму денег нужно будет вложить в тот или же иной бизнес. Расскажите, какими критериями вы руководствовались в процессе выбора подходящей франшизы для покупки? Буду благодарна за ответы и высказанные мнения, потому что для меня этот вопрос очень важен сейчас.
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karina_bogdanova
Гость RZN.info
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33

Re: Бизнес по франшизе

Сообщение karina_bogdanova » Вчера, 03:42

Да, поддерживаю, открытие бизнеса по франшизе - наиболее оптимальное решение на сегодняшний день, конкуренция на рынке большая и шансы прогореть у молодых компаний очень высоки. Обращалась к услугам компании SOROKA, на сайте https://soroka.pro/ можно без проблем подобрать франшизу, подходящую под ваш бюджет и интересы.
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