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klonik Гость RZN.info Сообщения: 387 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Бизнес по франшизе Цитата Сообщение klonik » 12 дек 2020, 11:43 Приветствую, вас. Было бы неплохо воспользоваться услугами и помощью какого-то одного сайта, чтобы прогуляться по каталогу с готовыми франшизами. И поэтому – я решила изучить как минимум несколько информационных площадок, случайно забрела сюда https://franch.biz/catalog-franshiz/ франшиза каталог помог разобраться, какую сумму денег нужно будет вложить в тот или же иной бизнес. Расскажите, какими критериями вы руководствовались в процессе выбора подходящей франшизы для покупки? Буду благодарна за ответы и высказанные мнения, потому что для меня этот вопрос очень важен сейчас. Вернуться к началу

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