Иглы для шприцов

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 173
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Иглы для шприцов

Сообщение zevc » Сегодня, 15:58

Добрый день. Бабушка страдает диабетом третий год, в последнее время у нее появилась навязчивая идея экономии. То есть она колет себе инсулин одним и тем же шприцом, говорит, покупать ей дорого, хотя мы готовы взять все расходы на себя. Но это же неправильно? Купили ей запас шприцов, а она их бережет. И как вот быть?
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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 172
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Иглы для шприцов

Сообщение klonik » Сегодня, 16:32

Добрый. Я тоже знаю таких людей, которые иглы не меняют, пока не согнутся, это ужасно. В вашем случае, если бабушка бережет шприцы, надо ей иглы инсулиновые купить без шприца. То есть у нее будет набор иголок, использовала – выкинула, шприц может оставить и свой. По цене это намного дешевле, чем брать упаковку со шприцами, так ей и объясните. На себе экономить не надо, тем более если речь идет о здоровье.
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