Сообщение zevc » Сегодня, 15:58

Добрый день. Бабушка страдает диабетом третий год, в последнее время у нее появилась навязчивая идея экономии. То есть она колет себе инсулин одним и тем же шприцом, говорит, покупать ей дорого, хотя мы готовы взять все расходы на себя. Но это же неправильно? Купили ей запас шприцов, а она их бережет. И как вот быть?