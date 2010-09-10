Доставка цветов

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 173
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Доставка цветов

Сообщение zevc » Сегодня, 16:05

Подруга выходит замуж, а я не смогу присутствовать, нахожусь в другой стране и никак не вырваться. Она вроде не обиделась, но я чувствую себя неловко. Я же помню, я про нее не забыла, но вот не будет меня. Как бы мне загладить перед ней свою вину?
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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 172
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Доставка цветов

Сообщение klonik » Сегодня, 16:38

А в чем ваша вина, не могу понять? Вас пригласили, вы не смогли, подруга не обиделась – что страшного случилось? Вернетесь и поздравите ее лично, а на свадьбу вам в помощь доставка букетов. Закажите ее любимые цветы, вы же знаете, где она будет отмечать? Вот пусть и принесут на торжество, так она точно поймет, что вы про нее помните и переживаете.
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