Сообщение zevc » Сегодня, 16:05

Подруга выходит замуж, а я не смогу присутствовать, нахожусь в другой стране и никак не вырваться. Она вроде не обиделась, но я чувствую себя неловко. Я же помню, я про нее не забыла, но вот не будет меня. Как бы мне загладить перед ней свою вину?