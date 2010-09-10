Контейнеры

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 173
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Контейнеры

Сообщение zevc » Сегодня, 16:15

Год назад муж начал заниматься грузоперевозками, ему достался тогда прицеп-рефрижератор. В общем, сейчас заказов много, хочет взять фургон побольше, просил меня найти. Кто кого посоветует?
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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 172
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Контейнеры

Сообщение klonik » Сегодня, 16:43

Здравствуйте. Можно вот тут https://www.gcs-reefer.com/ru/refkonteynery посмотреть, магазин занимается реализацией рефрижераторов. Отзывы хорошие, у меня там знакомые контейнер брали, отправляли груз куда-то. Скажите, а как вы пришли к перевозкам? Где берете заказы? Отец ищет работу, но никак не найдет подходящий вариант, все ссылаются на возраст. А ему всего 55, он в прекрасной форме, может работать не хуже молодых. Расскажите, а я ему предложу такой вариант.
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