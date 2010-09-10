Сообщение zevc » Сегодня, 16:15

Год назад муж начал заниматься грузоперевозками, ему достался тогда прицеп-рефрижератор. В общем, сейчас заказов много, хочет взять фургон побольше, просил меня найти. Кто кого посоветует?