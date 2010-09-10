Сообщение zevc » Сегодня, 16:21

Всем привет! Делаем ремонт, меняем старую чугунную ванну на душевую. А ванну то куда девать? Пробовала объявление выставить, чтобы приехали и забрали, никто не покупает. Можно ли ее как-то в металлолом сдать?