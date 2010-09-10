Прием лома
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Прием лома
Всем привет! Делаем ремонт, меняем старую чугунную ванну на душевую. А ванну то куда девать? Пробовала объявление выставить, чтобы приехали и забрали, никто не покупает. Можно ли ее как-то в металлолом сдать?
Re: Прием лома
Здравствуйте. Да, конечно, чугун относится к черным металлам. Только вам привезти ее, скорее всего, надо будет самостоятельно, так что готовьтесь к демонтажу. Насколько я знаю, сейчас везде берут только цветмет, с черным не очень работают. Хотя вот тут https://lom777.ru можете спросить, у них есть приемка черного металла, но по договоренности. Или вызывайте тех, кто вам ее демонтирует и на свалку увезет.
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