Прием лома

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 173
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Прием лома

Сообщение zevc » Сегодня, 16:21

Всем привет! Делаем ремонт, меняем старую чугунную ванну на душевую. А ванну то куда девать? Пробовала объявление выставить, чтобы приехали и забрали, никто не покупает. Можно ли ее как-то в металлолом сдать?
Вернуться к началу
klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 172
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Прием лома

Сообщение klonik » Сегодня, 16:49

Здравствуйте. Да, конечно, чугун относится к черным металлам. Только вам привезти ее, скорее всего, надо будет самостоятельно, так что готовьтесь к демонтажу. Насколько я знаю, сейчас везде берут только цветмет, с черным не очень работают. Хотя вот тут https://lom777.ru можете спросить, у них есть приемка черного металла, но по договоренности. Или вызывайте тех, кто вам ее демонтирует и на свалку увезет.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя