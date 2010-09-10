Магний

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Магний

Сообщение Яно4ка » 14 дек 2020, 14:08

Если ли смысл принимать дополнительно Магний? Или нормы можно добиться продуктами?
Вернуться к началу
Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 207
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Магний

Сообщение Наташа Швец » 39 минут назад

Я так не думаю, хоть Магний и содержится в большинстве продуктов, которые мы употребляем, но все равно его не хватает для полной нормы. Я не вижу, ничего плохого в том, чтобы принимать его дополнительно, главное выбрать действительно качественный препарат. Есть хороший выбор магний iherb какой лучше из них нужно смотреть по предназначению и отзывам на самом же сайте. Я таким образом выбрала себе подходящий, а мой семейный врач, дал добро на его применение. Еще курс не пропила, но уже замечаю улучшения общего состояния, нет усталости и раздражительность, которая и указывала на дефицит этого элемента. 
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Медицина и здоровье»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей