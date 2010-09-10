Магний
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Магний
Если ли смысл принимать дополнительно Магний? Или нормы можно добиться продуктами?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 424
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Магний
Я так не думаю, хоть Магний и содержится в большинстве продуктов, которые мы употребляем, но все равно его не хватает для полной нормы. Я не вижу, ничего плохого в том, чтобы принимать его дополнительно, главное выбрать действительно качественный препарат. Есть хороший выбор магний iherb какой лучше из них нужно смотреть по предназначению и отзывам на самом же сайте. Я таким образом выбрала себе подходящий, а мой семейный врач, дал добро на его применение. Еще курс не пропила, но уже замечаю улучшения общего состояния, нет усталости и раздражительность, которая и указывала на дефицит этого элемента.
Re: Магний
Мне сложно искать определенные продукты, готовить, что-то высчитывать Поэтому если нужно восполнить дефицит магния в организме, лучше полагаться на добавки. Я пью магний хелат эвалар. Эффект хороший, судороги у меня прошли и намного спокойнее стала. В упаковке 120 таблеток удобно, на долго хватит. Усваивается эта форма легко, не откладывается в почках и сосудах.
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