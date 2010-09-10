Сообщение Lira » Вчера, 23:04

Мне сложно искать определенные продукты, готовить, что-то высчитывать Поэтому если нужно восполнить дефицит магния в организме, лучше полагаться на добавки. Я пью магний хелат эвалар. Эффект хороший, судороги у меня прошли и намного спокойнее стала. В упаковке 120 таблеток удобно, на долго хватит. Усваивается эта форма легко, не откладывается в почках и сосудах.