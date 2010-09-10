Книги по Форекс
Обсуждение сферы образования нашего города.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
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3 сообщения • Страница 1 из 1
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 206
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Книги по Форекс
Ребят, посоветуйте новичку стоящие книги по Форекс. Хочу заняться торгами на биржах, ищу дельные советы.
Re: Книги по Форекс
был список где-то у меня, скину вам его позже
Re: Книги по Форекс
Посмотрите на Инстафорекс, там же есть вся инфа. И теория, и котировки, и отношение рубля к доллару на сегодняшний день. В общем всё, что нужно для успешной торговли на форекс.
3 сообщения • Страница 1 из 1
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