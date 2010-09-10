Книги по Форекс

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Книги по Форекс

Сообщение Наташа Швец » 14 дек 2020, 14:26

Ребят, посоветуйте новичку стоящие книги по Форекс. Хочу заняться торгами на биржах, ищу дельные советы.
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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Книги по Форекс

Сообщение gonchar84 » Сегодня, 13:07

был список где-то у меня, скину вам его позже
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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Книги по Форекс

Сообщение derigor » Сегодня, 13:15

Посмотрите на Инстафорекс, там же есть вся инфа. И теория, и котировки, и отношение рубля к доллару на сегодняшний день. В общем всё, что нужно для успешной торговли на форекс.
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