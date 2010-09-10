Книги по Форекс
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Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 321
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Книги по Форекс
Ребят, посоветуйте новичку стоящие книги по Форекс. Хочу заняться торгами на биржах, ищу дельные советы.
Re: Книги по Форекс
был список где-то у меня, скину вам его позже
Re: Книги по Форекс
Посмотрите на Инстафорекс, там же есть вся инфа. И теория, и котировки, и отношение рубля к доллару на сегодняшний день. В общем всё, что нужно для успешной торговли на форекс.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 463
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Книги по Форекс
Привет, если ты новичок, то стоит на сайте https://gerchik.ru/ прочесть самые познавательные и актуальные книги. С помощью такой литературы ты с легкостью войдешь в курс дела и будешь устраивать торги в свою пользу. Каждый через это прошел и это то, что в дальнейшем принесет тебе желаемый успех.
Re: Книги по Форекс
Да, все это хорошо, но что делать тем людям, которые не интересуются такими вещами, а хотят почитать более "обычные" книги? К примеру, о психологии. Вот именно таким ребятам я бы и мог советовать https://booksprime.ru/psihologiya/ , весьма интересная литература, которую вы можете без труда скачивать и использовать в своих целях. Думаю, что вы можете рассчитывать на множество классных книг!
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