Книги по Форекс

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 321
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Книги по Форекс

Сообщение Наташа Швец » 14 дек 2020, 14:26

Ребят, посоветуйте новичку стоящие книги по Форекс. Хочу заняться торгами на биржах, ищу дельные советы.
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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 92
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Книги по Форекс

Сообщение gonchar84 » 21 дек 2020, 13:07

был список где-то у меня, скину вам его позже
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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Книги по Форекс

Сообщение derigor » 21 дек 2020, 13:15

Посмотрите на Инстафорекс, там же есть вся инфа. И теория, и котировки, и отношение рубля к доллару на сегодняшний день. В общем всё, что нужно для успешной торговли на форекс.
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 463
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Книги по Форекс

Сообщение Алексей Кобзарь » 23 дек 2020, 15:14

Привет, если ты новичок, то стоит на сайте https://gerchik.ru/ прочесть самые познавательные и актуальные книги. С помощью такой литературы ты с легкостью войдешь в курс дела и будешь устраивать торги в свою пользу. Каждый через это прошел и это то, что в дальнейшем принесет тебе желаемый успех.
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Mukoll
Гость RZN.info
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 19 авг 2016, 15:43

Re: Книги по Форекс

Сообщение Mukoll » Вчера, 15:00

Да, все это хорошо, но что делать тем людям, которые не интересуются такими вещами, а хотят почитать более "обычные" книги? К примеру, о психологии. Вот именно таким ребятам я бы и мог советовать https://booksprime.ru/psihologiya/ , весьма интересная литература, которую вы можете без труда скачивать и использовать в своих целях. Думаю, что вы можете рассчитывать на множество классных книг!
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