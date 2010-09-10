Продам машину или обмен

Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.

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DenisKot
Гость RZN.info
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 29 дек 2015, 13:10
Откуда: Рязань

Продам машину или обмен

Сообщение DenisKot » 14 дек 2020, 18:29

Коллеги, у меня Киа Рио, 2015 года. Хочу продать быстро или обменяю с доплатой на Хендай Солярис.
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Laca
Гость RZN.info
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 14 июл 2016, 02:13

Re: Продам машину или обмен

Сообщение Laca » 14 дек 2020, 22:30

Вы хотите тут продать? Та вряд ли тут вам что-то предложат. Хотя, может и повезет.
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Зинаидушка
Гость RZN.info
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12

Re: Продам машину или обмен

Сообщение Зинаидушка » Вчера, 18:08

DenisKot писал(а):Коллеги, у меня Киа Рио, 2015 года. Хочу продать быстро или обменяю с доплатой на Хендай Солярис.

Здравствуйте. Думаю, что вам проще будет самостоятельно продать автомобиль и потом с доплатой купить на замену. Выбираю на Carzdo б/у Киа Рио (купить или продать) https://carzdo.ru/kia/rio/ его можно в этом разделе, размещайте своё объявление бесплатно. А потом по поиску выбираете Хендай, сайт покажет все предложения. Тут даже по фильтру можно год выставить и комплектацию.
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DenisKot
Гость RZN.info
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 29 дек 2015, 13:10
Откуда: Рязань

Re: Продам машину или обмен

Сообщение DenisKot » Вчера, 19:01

Можно и так пробовать, если больше нет никаких вариантов. А вообще, нужно пробовать всё, спасибо.
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