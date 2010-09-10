Продам машину или обмен
Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
4 сообщения • Страница 1 из 1
Продам машину или обмен
Коллеги, у меня Киа Рио, 2015 года. Хочу продать быстро или обменяю с доплатой на Хендай Солярис.
Re: Продам машину или обмен
Вы хотите тут продать? Та вряд ли тут вам что-то предложат. Хотя, может и повезет.
- Зинаидушка
- Гость RZN.info
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12
Re: Продам машину или обмен
DenisKot писал(а):Коллеги, у меня Киа Рио, 2015 года. Хочу продать быстро или обменяю с доплатой на Хендай Солярис.
Здравствуйте. Думаю, что вам проще будет самостоятельно продать автомобиль и потом с доплатой купить на замену. Выбираю на Carzdo б/у Киа Рио (купить или продать) https://carzdo.ru/kia/rio/ его можно в этом разделе, размещайте своё объявление бесплатно. А потом по поиску выбираете Хендай, сайт покажет все предложения. Тут даже по фильтру можно год выставить и комплектацию.
Re: Продам машину или обмен
Можно и так пробовать, если больше нет никаких вариантов. А вообще, нужно пробовать всё, спасибо.
4 сообщения • Страница 1 из 1
Вернуться в «Автомобили и эксплуатация»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей