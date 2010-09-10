Продам машину или обмен
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Продам машину или обмен
Коллеги, у меня Киа Рио, 2015 года. Хочу продать быстро или обменяю с доплатой на Хендай Солярис.
Re: Продам машину или обмен
Вы хотите тут продать? Та вряд ли тут вам что-то предложат. Хотя, может и повезет.
- Зинаидушка
- Гость RZN.info
- Сообщения: 55
- Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12
Re: Продам машину или обмен
DenisKot писал(а):Коллеги, у меня Киа Рио, 2015 года. Хочу продать быстро или обменяю с доплатой на Хендай Солярис.
Здравствуйте. Думаю, что вам проще будет самостоятельно продать автомобиль и потом с доплатой купить на замену. Выбираю на Carzdo б/у Киа Рио (купить или продать) https://carzdo.ru/kia/rio/ его можно в этом разделе, размещайте своё объявление бесплатно. А потом по поиску выбираете Хендай, сайт покажет все предложения. Тут даже по фильтру можно год выставить и комплектацию.
Re: Продам машину или обмен
Можно и так пробовать, если больше нет никаких вариантов. А вообще, нужно пробовать всё, спасибо.
Re: Продам машину или обмен
DenisKot писал(а):Коллеги, у меня Киа Рио, 2015 года. Хочу продать быстро или обменяю с доплатой на Хендай Солярис.
Да и так , конечно можно поступить.
Сегодня обмены типа «авто на авто» или «мотоцикл на мотоцикл» — не редкость. Они происходят с доплатой и без, а оформляются специальными договорами мены, которые очень похожи на самые обычные договоры купли-продажи, да и регулируются практически теми же ст ГК РФ.
Чтобы юридически грамотно оформить договор мены, нужно непременно включить в него следующие пункты: Паспортные данные сторон. Подробное описание обмениваемых автомобилей/мотоциклов (модель, марку; тех состояние; номера VIN, кузова, шасси). Сроки и порядок расчетов, если мена осуществляется с доплатой. Сроки и порядок передачи транспортных средств (одновременно или в ином порядке). Момент возникновения права собственности (вместе с передачей или как-то по-другому).
Вот хорошая статья на Вашу тему, почитайте и будете знать, как все правильно оформить, какие подводные камни в этом деле бывают https://pravo.moe/nyuansy-obmena-avto-na-avto-s-doplatoj-klyuch-v-klyuch/.
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