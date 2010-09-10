Коробки для обуви
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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Коробки для обуви
Подскажите можно ли заказать где-то коробки для обуви?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 341
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Коробки для обуви
Я уже не первый год торгую кроссовками (копиями) известны производителей, и чаще всего мне приходится покупать коробки отдельно на сайте http://multiform.spb.ru/korobki-dlya-obuvi . Они мне делают точь-в-точь коробку как от оригинальной обуви и даже печатают на ней лейбу. Так что можешь обращаться они сделают тебе то что нужно...
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44
Re: Коробки для обуви
Нам на производство тоже кстати нужен поставщик коробок. С предыдущим перестали сотрудничать.
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