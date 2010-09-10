Коробки для обуви

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Коробки для обуви

Сообщение РусланР » 15 дек 2020, 12:03

Подскажите можно ли заказать где-то коробки для обуви?
Вернуться к началу
Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 341
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Коробки для обуви

Сообщение Алексей Кобзарь » 15 дек 2020, 14:59

Я уже не первый год торгую кроссовками (копиями) известны производителей, и чаще всего мне приходится покупать  коробки отдельно на сайте  http://multiform.spb.ru/korobki-dlya-obuvi . Они мне делают точь-в-точь коробку как от оригинальной обуви и даже печатают на ней лейбу.  Так что можешь обращаться они сделают тебе то что нужно...
Вернуться к началу
Алехандро Пенгер
Гость RZN.info
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44

Re: Коробки для обуви

Сообщение Алехандро Пенгер » Сегодня, 15:19

Нам на производство тоже кстати нужен поставщик коробок. С предыдущим перестали сотрудничать.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Прочие товары, услуги, сервисы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость