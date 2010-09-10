Осложнения, связанные с простатой

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Barabulka222
Гость RZN.info
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 19:37

Осложнения, связанные с простатой

Сообщение Barabulka222 » 15 дек 2020, 23:42

Если не лечить аденому простаты на ранней стадии к чему это может привести? Аденома по анализам доброкачественная
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dimik22
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 24 сен 2015, 15:37
Откуда: Москва

Re: Осложнения, связанные с простатой

Сообщение dimik22 » Сегодня, 01:21

Да мало ли к чему, к бесплодию, импотенции, пиелонефриту, раку в конце концов. Лечить надо, чтобы дискомфорт убрать, наладить процесс мочеиспускания и т.д
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