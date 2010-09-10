Сообщение Barabulka222 » Сегодня, 00:05

Так в том то и дело, что особого дискомфорта нет, просто ОАК показал небольшое воспаление, терапевт послал к урологу, тот поставил диагноз и прописал Афалазу в комплексе с витаминами