Осложнения, связанные с простатой
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- Barabulka222
- Гость RZN.info
- Сообщения: 65
- Зарегистрирован: 23 июл 2015, 19:37
Осложнения, связанные с простатой
Если не лечить аденому простаты на ранней стадии к чему это может привести? Аденома по анализам доброкачественная
Re: Осложнения, связанные с простатой
Да мало ли к чему, к бесплодию, импотенции, пиелонефриту, раку в конце концов. Лечить надо, чтобы дискомфорт убрать, наладить процесс мочеиспускания и т.д
- Barabulka222
- Гость RZN.info
- Сообщения: 65
- Зарегистрирован: 23 июл 2015, 19:37
Re: Осложнения, связанные с простатой
Так в том то и дело, что особого дискомфорта нет, просто ОАК показал небольшое воспаление, терапевт послал к урологу, тот поставил диагноз и прописал Афалазу в комплексе с витаминами
Re: Осложнения, связанные с простатой
Ну, это хороший препарат, не вредный, он поможет от диагноза избавиться. А витамины никогда лишними не бывают с нашим то "полезным" питанием
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