Осложнения, связанные с простатой
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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- Barabulka222
- Гость RZN.info
- Сообщения: 66
- Зарегистрирован: 23 июл 2015, 19:37
Осложнения, связанные с простатой
Если не лечить аденому простаты на ранней стадии к чему это может привести? Аденома по анализам доброкачественная
Re: Осложнения, связанные с простатой
Да мало ли к чему, к бесплодию, импотенции, пиелонефриту, раку в конце концов. Лечить надо, чтобы дискомфорт убрать, наладить процесс мочеиспускания и т.д
- Barabulka222
- Гость RZN.info
- Сообщения: 66
- Зарегистрирован: 23 июл 2015, 19:37
Re: Осложнения, связанные с простатой
Так в том то и дело, что особого дискомфорта нет, просто ОАК показал небольшое воспаление, терапевт послал к урологу, тот поставил диагноз и прописал Афалазу в комплексе с витаминами
Re: Осложнения, связанные с простатой
Ну, это хороший препарат, не вредный, он поможет от диагноза избавиться. А витамины никогда лишними не бывают с нашим то "полезным" питанием
- Barabulka222
- Гость RZN.info
- Сообщения: 66
- Зарегистрирован: 23 июл 2015, 19:37
Re: Осложнения, связанные с простатой
Моего смутило, что таблетки надо пить чуть ли не всю зиму. Говорит, я и так здоров, а аденома есть у многих и никак она здоровью не навредит
Re: Осложнения, связанные с простатой
Афалаза так и принимается, минимум 3-4 месяца, она ж накопительный эффект дает. И мне кажется что лечится надо, зачем рисковать!?
Re: Осложнения, связанные с простатой
Понятно, что без лечения простатит (как и аденома простаты) нарушает нормальное функционирование предстательной железы, что ведет к развитию нарушений в работе мочеполовой системы вообще, поэтому лечение этих урологических заболеваний следует начинать как можно раньше, как только обнаружились первые симптомы и признаки. Мне на этой стадии хорошо помог приём БАД Наш лецитин для мужчин. В общем запускать болячку не стоит, так как лечение хронического простатита это очень трудоёмкий процесс и результат медикаментозного лечения к сожалению не всегда бывает положительным...
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