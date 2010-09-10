Сообщение polpol » 19 янв 2021, 12:30

Понятно, что без лечения простатит (как и аденома простаты) нарушает нормальное функционирование предстательной железы, что ведет к развитию нарушений в работе мочеполовой системы вообще, поэтому лечение этих урологических заболеваний следует начинать как можно раньше, как только обнаружились первые симптомы и признаки. Мне на этой стадии хорошо помог приём БАД Наш лецитин для мужчин. В общем запускать болячку не стоит, так как лечение хронического простатита это очень трудоёмкий процесс и результат медикаментозного лечения к сожалению не всегда бывает положительным...