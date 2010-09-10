Осложнения, связанные с простатой

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Barabulka222
Гость RZN.info
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 19:37

Осложнения, связанные с простатой

Сообщение Barabulka222 » 15 дек 2020, 23:42

Если не лечить аденому простаты на ранней стадии к чему это может привести? Аденома по анализам доброкачественная
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dimik22
Гость RZN.info
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 24 сен 2015, 15:37
Откуда: Москва

Re: Осложнения, связанные с простатой

Сообщение dimik22 » 17 дек 2020, 01:21

Да мало ли к чему, к бесплодию, импотенции, пиелонефриту, раку в конце концов. Лечить надо, чтобы дискомфорт убрать, наладить процесс мочеиспускания и т.д
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Barabulka222
Гость RZN.info
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 19:37

Re: Осложнения, связанные с простатой

Сообщение Barabulka222 » 19 дек 2020, 00:05

Так в том то и дело, что особого дискомфорта нет, просто ОАК показал небольшое воспаление, терапевт послал к урологу, тот поставил диагноз и прописал Афалазу в комплексе с витаминами
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dimik22
Гость RZN.info
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 24 сен 2015, 15:37
Откуда: Москва

Re: Осложнения, связанные с простатой

Сообщение dimik22 » 19 дек 2020, 23:17

Ну, это хороший препарат, не вредный, он поможет от диагноза избавиться. А витамины никогда лишними не бывают с нашим то "полезным" питанием
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Barabulka222
Гость RZN.info
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 19:37

Re: Осложнения, связанные с простатой

Сообщение Barabulka222 » 22 дек 2020, 21:18

Моего смутило, что таблетки надо пить чуть ли не всю зиму. Говорит, я и так здоров, а аденома есть у многих и никак она здоровью не навредит
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dimik22
Гость RZN.info
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 24 сен 2015, 15:37
Откуда: Москва

Re: Осложнения, связанные с простатой

Сообщение dimik22 » 23 дек 2020, 15:03

Афалаза так и принимается, минимум 3-4 месяца, она ж накопительный эффект дает. И мне кажется что лечится надо, зачем рисковать!?
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polpol
Гость RZN.info
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 18:02

Re: Осложнения, связанные с простатой

Сообщение polpol » 19 янв 2021, 12:30

Понятно, что без лечения простатит (как и аденома простаты) нарушает нормальное функционирование предстательной железы, что ведет к развитию нарушений в работе мочеполовой системы вообще, поэтому лечение этих урологических заболеваний следует начинать как можно раньше, как только обнаружились первые симптомы и признаки. Мне на этой стадии хорошо помог приём БАД Наш лецитин для мужчин. В общем запускать болячку не стоит, так как лечение хронического простатита это очень трудоёмкий процесс и результат медикаментозного лечения к сожалению не всегда бывает положительным...
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sasha@vera
Гость RZN.info
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 27 дек 2016, 21:42

Re: Осложнения, связанные с простатой

Сообщение sasha@vera » 04 фев 2021, 12:06

Вам нужно хорошего специалиста подыскать. А вообще, советую посмотреть отзывы https://otzyv-sovet.ru/sojuz-apollon-sk ... -muzhchin/ про «Союз-Аполлон» Скорая помощь для мужчин. Хорошая штука, сам пользуюсь. Данное устройство помогает справиться с бессилием, при этом рецептов от врачей не надо.
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Stivvi
Гость RZN.info
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 03 ноя 2013, 14:59

Re: Осложнения, связанные с простатой

Сообщение Stivvi » Сегодня, 01:04

dimik22 писал(а):Да мало ли к чему, к бесплодию, импотенции, пиелонефриту, раку в конце концов. Лечить надо, чтобы дискомфорт убрать, наладить процесс мочеиспускания и т.д

так и есть, к сожалению, бесплодия - частая проблема, которая может возникнуть из-за аденомы простаты
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miskaoff
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 21 сен 2014, 11:27
Откуда: Рязань

Re: Осложнения, связанные с простатой

Сообщение miskaoff » Сегодня, 01:38

Сейчас все чаще семейные пары сталкиваются с проблемой бесплодия. Например, распространённой проблемой женского бесплодия является нарушение овуляции или патология маточных труб. У мужчин бесплодие связано с недостаточной активностью сперматозоидов, либо когда они не могут попасть в женские половые пути. Есть много причин, более подробно о них можно прочитать здесь https://reprobank.ru/novosti/stati/zabo ... -besplodie
здесь есть место для вашей рекламы xD
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