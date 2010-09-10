Сообщение viktorcok » Сегодня, 09:07

Лечение простатита зависит от его типа (острый или хронический), причин возникновения и сопутствующих симптомов. Обязательно проконсультируйтесь с врачом для получения точного диагноза и рекомендаций. Лично мне помогает прием БАД Наш Лецитин для мужчин. Он помогает снизить воспаление и боль. Использование специалистами методов альтернативной медицины, таких как фитотерапия или акупунктура, может быть полезным, но требует дополнительной консультации. Важно помнить, что самолечение может быть опасным, и обратиться к врачу является обязательным шагом для эффективного лечения.