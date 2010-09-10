Осложнения, связанные с простатой
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- Barabulka222
- Гость RZN.info
- Сообщения: 71
- Зарегистрирован: 23 июл 2015, 19:37
Осложнения, связанные с простатой
Если не лечить аденому простаты на ранней стадии к чему это может привести? Аденома по анализам доброкачественная
Re: Осложнения, связанные с простатой
Да мало ли к чему, к бесплодию, импотенции, пиелонефриту, раку в конце концов. Лечить надо, чтобы дискомфорт убрать, наладить процесс мочеиспускания и т.д
- Barabulka222
- Гость RZN.info
- Сообщения: 71
- Зарегистрирован: 23 июл 2015, 19:37
Re: Осложнения, связанные с простатой
Так в том то и дело, что особого дискомфорта нет, просто ОАК показал небольшое воспаление, терапевт послал к урологу, тот поставил диагноз и прописал Афалазу в комплексе с витаминами
Re: Осложнения, связанные с простатой
Ну, это хороший препарат, не вредный, он поможет от диагноза избавиться. А витамины никогда лишними не бывают с нашим то "полезным" питанием
- Barabulka222
- Гость RZN.info
- Сообщения: 71
- Зарегистрирован: 23 июл 2015, 19:37
Re: Осложнения, связанные с простатой
Моего смутило, что таблетки надо пить чуть ли не всю зиму. Говорит, я и так здоров, а аденома есть у многих и никак она здоровью не навредит
Re: Осложнения, связанные с простатой
Афалаза так и принимается, минимум 3-4 месяца, она ж накопительный эффект дает. И мне кажется что лечится надо, зачем рисковать!?
- sasha@vera
- Гость RZN.info
- Сообщения: 69
- Зарегистрирован: 27 дек 2016, 21:42
Re: Осложнения, связанные с простатой
Вам нужно хорошего специалиста подыскать. А вообще, советую посмотреть отзывы https://otzyv-sovet.ru/sojuz-apollon-sk ... -muzhchin/ про «Союз-Аполлон» Скорая помощь для мужчин. Хорошая штука, сам пользуюсь. Данное устройство помогает справиться с бессилием, при этом рецептов от врачей не надо.
Re: Осложнения, связанные с простатой
dimik22 писал(а):Да мало ли к чему, к бесплодию, импотенции, пиелонефриту, раку в конце концов. Лечить надо, чтобы дискомфорт убрать, наладить процесс мочеиспускания и т.д
так и есть, к сожалению, бесплодия - частая проблема, которая может возникнуть из-за аденомы простаты
Re: Осложнения, связанные с простатой
Сейчас все чаще семейные пары сталкиваются с проблемой бесплодия. Например, распространённой проблемой женского бесплодия является нарушение овуляции или патология маточных труб. У мужчин бесплодие связано с недостаточной активностью сперматозоидов, либо когда они не могут попасть в женские половые пути. Есть много причин, более подробно о них можно прочитать здесь https://reprobank.ru/novosti/stati/zabo ... -besplodie
здесь есть место для вашей рекламы xD
Re: Осложнения, связанные с простатой
Лечение простатита зависит от его типа (острый или хронический), причин возникновения и сопутствующих симптомов. Обязательно проконсультируйтесь с врачом для получения точного диагноза и рекомендаций. Лично мне помогает прием БАД Наш Лецитин для мужчин. Он помогает снизить воспаление и боль. Использование специалистами методов альтернативной медицины, таких как фитотерапия или акупунктура, может быть полезным, но требует дополнительной консультации. Важно помнить, что самолечение может быть опасным, и обратиться к врачу является обязательным шагом для эффективного лечения.
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