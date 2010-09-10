Потолочные светильники
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 341
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Потолочные светильники
Всем привет, нужен совет по выбору потолочных светильников. Кто, что может подсказать и посоветовать?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 214
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Потолочные светильники
Здравствуйте, выбор светильников, это неотъемлемая часть дизайнерского решения, к которому следует подготовиться. Для начала важно понимать какой именно вид вы желаете, какая модель и какое крепление. Мы прежде чем покупать, прочли советы по выбору потолочных светильников после которых у нас вопросов не возникало. После установки данного освещения мы довольны результатом, чего и вам желаем)
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