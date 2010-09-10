Лечение наркомании
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Лечение наркомании
Здравствуйте. Мой лучший друг – наркоман и он признался мне в этом сегодня, хочу как можно скорее отвезти его в клинику на лечение. Можете отписаться и помочь советом, какую наркологическую клинику в Казани выбрать?
Re: Лечение наркомании
Можно даже вызвать неотложную наркологическую помощь, как это сделала я. Достаточно перейти по ссылке https://detoxkazan.ru и ознакомиться с информацией, которая расписана на страницах сайта наркологической клиники. По любым вопросам лучше обращаться к администратору в телефонном формате и вам обязательно на них ответят и помогут принять правильное решение, как это было в моей ситуации. Отвезла брата и после курса лечения от наркотической зависимости он вышел из клиники совершенно другим человеком. Поэтому, я не смогла пройти мимо вашего сообщения, захотелось отписаться и помочь.
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