Сообщение zevc » Вчера, 16:23

Здравствуйте. Мой лучший друг – наркоман и он признался мне в этом сегодня, хочу как можно скорее отвезти его в клинику на лечение. Можете отписаться и помочь советом, какую наркологическую клинику в Казани выбрать?