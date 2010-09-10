Лечение наркомании

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 184
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Лечение наркомании

Сообщение zevc » Вчера, 16:23

Здравствуйте. Мой лучший друг – наркоман и он признался мне в этом сегодня, хочу как можно скорее отвезти его в клинику на лечение. Можете отписаться и помочь советом, какую наркологическую клинику в Казани выбрать?
Вернуться к началу
klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Лечение наркомании

Сообщение klonik » Вчера, 17:31

Можно даже вызвать неотложную наркологическую помощь, как это сделала я. Достаточно перейти по ссылке https://detoxkazan.ru и ознакомиться с информацией, которая расписана на страницах сайта наркологической клиники. По любым вопросам лучше обращаться к администратору в телефонном формате и вам обязательно на них ответят и помогут принять правильное решение, как это было в моей ситуации. Отвезла брата и после курса лечения от наркотической зависимости он вышел из клиники совершенно другим человеком. Поэтому, я не смогла пройти мимо вашего сообщения, захотелось отписаться и помочь.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя