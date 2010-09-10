Сообщение klonik » Вчера, 22:09

Приветствую, вас. Мне нужна ваша помощь в выборе клиники в Германии, чтобы записаться к доктору на приём и проконсультироваться, можно ли вылечиться от аритмии? Буду благодарна за рекомендации, потому что для меня вопрос является актуальным сейчас.