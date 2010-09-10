Лечение в Германии
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Лечение в Германии
Приветствую, вас. Мне нужна ваша помощь в выборе клиники в Германии, чтобы записаться к доктору на приём и проконсультироваться, можно ли вылечиться от аритмии? Буду благодарна за рекомендации, потому что для меня вопрос является актуальным сейчас.
Re: Лечение в Германии
Добрый день. Я сама потратила больше часа свободного времени на просмотр информации и поэтому, могу с вами поделиться ссылкой на сайт для принятия окончательного решения. Вот здесь https://emex-medical.ru/treatment/leche ... -germanii/ расписано более подробно, как лечится аритмия в Германии, и какие анализы нужно сделать, прежде чем будет назначено лечение. Не стесняйтесь задавать администратору вопросы и вам обязательно на них ответят и помогут развеять все сомнения. В нашей стране таких врачей нет, только за границей, они диагнозы ставят правильные и назначают соответствующее лечение.
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