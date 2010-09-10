Авто 2020
Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.
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Авто 2020
Какую марку машины лучше купить??
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 334
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Авто 2020
Это наверное должен каждый под себя подбирать. Я водитель не простой, часто катаюсь на рыбалку, по бездорожью. Поэтому себе купил новый ford ranger . У данного авто гибридный двигатель, на нем я легко могу преодолеть бездорожье. Так что сможете для начала пройти тест-драйв и подробнее ознакомиться с характеристиками. Цена будет зависеть от комплектации.
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