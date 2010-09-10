Авто 2020

Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.

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РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Авто 2020

Сообщение РусланР » 16 дек 2020, 22:36

Какую марку машины лучше купить??
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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 572
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Авто 2020

Сообщение Алексей Кобзарь » 16 дек 2020, 23:11

Это наверное должен каждый под себя подбирать. Я водитель не простой, часто катаюсь на рыбалку, по бездорожью. Поэтому себе купил новый  ford ranger .  У данного авто гибридный двигатель, на нем я легко могу преодолеть бездорожье. Так что сможете для начала пройти тест-драйв и подробнее ознакомиться с характеристиками. Цена будет зависеть от комплектации.
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VasiLissa
Гость RZN.info
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:10

Re: Авто 2020

Сообщение VasiLissa » Сегодня, 10:19

Здравствуйте, рекомендую зайти на сайт https://longo.lv/ , где можно найти отличный подержанный автомобиль. Помимо большого ассортимента автомобилей, вы можете передать им свой автомобиль, они оценят его и пересчитают счет на новый!
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