Авто 2020
Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.
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Авто 2020
Какую марку машины лучше купить??
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 598
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Авто 2020
Это наверное должен каждый под себя подбирать. Я водитель не простой, часто катаюсь на рыбалку, по бездорожью. Поэтому себе купил новый ford ranger . У данного авто гибридный двигатель, на нем я легко могу преодолеть бездорожье. Так что сможете для начала пройти тест-драйв и подробнее ознакомиться с характеристиками. Цена будет зависеть от комплектации.
Re: Авто 2020
Здравствуйте, рекомендую зайти на сайт https://longo.lv/ , где можно найти отличный подержанный автомобиль. Помимо большого ассортимента автомобилей, вы можете передать им свой автомобиль, они оценят его и пересчитают счет на новый!
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 69
- Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44
Re: Авто 2020
Ну это конечно такой вопрос, у каждого же свои запросы по поводу автомобиля и кроме этого у каждого свой бюджет. Смотря что Вы хотите от автомобиля и на какую цену рассчитываете. В любом случае я бы Вам посоветовал заглянуть на автодилер Пермь. Здесь для Вас представлен большой выбор автомобилей различных марок.
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