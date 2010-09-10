Выбор авто

Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.

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РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Выбор авто

Сообщение РусланР » Вчера, 23:18

Присмотрел себе стильный городской кроссовер  Субару ХВ         Просто идеальный дизайн автомобиля, это кстати делает его  достойным конкурентом для автомобилей классом выше.  Протестировать Subaru XV, цена которого зависит от комплектации и наличия дополнительных функций, можете в дилерском центре. 
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