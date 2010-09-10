Выбор авто
Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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Выбор авто
Присмотрел себе стильный городской кроссовер Субару ХВ Просто идеальный дизайн автомобиля, это кстати делает его достойным конкурентом для автомобилей классом выше. Протестировать Subaru XV, цена которого зависит от комплектации и наличия дополнительных функций, можете в дилерском центре.
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