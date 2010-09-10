Подарки

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Fillana
Гость RZN.info
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 21:57

Подарки

Сообщение Fillana » Сегодня, 00:38

Всем привет! Начинаю уже потихоньку подарки готовить для все родственников на Новый год. Мы традиционно празднуем его все вместе в доме у бабушки. Вот и хотела спросить - а где можно подарочную упаковку купить?
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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Подарки

Сообщение Raduznaya » Сегодня, 01:45

Не знаю. Никогда сама ничего не упаковываю. Обычно покупаю когда подарок, то сразу в магазине и прошу упаковать или захожу куда-то в магазин с подарками - там все и делают
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Fillana
Гость RZN.info
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 21:57

Re: Подарки

Сообщение Fillana » Сегодня, 02:07

Так дорого же! Не знаю куда вы ходила, но я в паре магазинов спрашивала - они вообще цены загибаю так, что и не хочется даже обращаться
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Пантерка
Гость RZN.info
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 20:54

Re: Подарки

Сообщение Пантерка » Сегодня, 03:29

Вот и я не вижу никакого смысла переплачивать за красивую упаковку подарков. Тем более, что процесс это творческий и мне лично очень нравится выдумывать какие-нибудь особенно оформление для каждого подарка. Это же так увлекательно! Тем более, что материалы для этого занятия найти совсем не сложно. На сколько я знаю, красивая подарочная упаковка есть вот здесь: https://naperstok.com/catalog/
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Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Re: Подарки

Сообщение Holly » Сегодня, 03:51

Ох, а у меня руки что ли не из того места растут. Сколько пробовала сама упаковать подарок - так то все кривое выходит, то вообще бумагу порву. В общем, не мое это
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