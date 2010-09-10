Подарки
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Подарки
Всем привет! Начинаю уже потихоньку подарки готовить для все родственников на Новый год. Мы традиционно празднуем его все вместе в доме у бабушки. Вот и хотела спросить - а где можно подарочную упаковку купить?
Re: Подарки
Не знаю. Никогда сама ничего не упаковываю. Обычно покупаю когда подарок, то сразу в магазине и прошу упаковать или захожу куда-то в магазин с подарками - там все и делают
Re: Подарки
Так дорого же! Не знаю куда вы ходила, но я в паре магазинов спрашивала - они вообще цены загибаю так, что и не хочется даже обращаться
Re: Подарки
Вот и я не вижу никакого смысла переплачивать за красивую упаковку подарков. Тем более, что процесс это творческий и мне лично очень нравится выдумывать какие-нибудь особенно оформление для каждого подарка. Это же так увлекательно! Тем более, что материалы для этого занятия найти совсем не сложно. На сколько я знаю, красивая подарочная упаковка есть вот здесь: https://naperstok.com/catalog/
Re: Подарки
Ох, а у меня руки что ли не из того места растут. Сколько пробовала сама упаковать подарок - так то все кривое выходит, то вообще бумагу порву. В общем, не мое это
Re: Подарки
Мы с мужем договорились, что друг другу дарим то, что нам нужно, я ему часы https://akzent.zp.ua/audemars-piguet-chasy-v-kotorye-stoit-investirovat/, а он мне новую сумку, которая мне нравится. Такой вариант подарков меня полностью устраивает.
Re: Подарки
А я вот маме на новый год решила блендер подарить, пересмотрев не мало вариантов, нашла сравнительную характеристику лучших моделей тут https://vyboroved.ru/reyting/luchshie-blendery , таким образом выбрала лучший. Мама была в восторге от подарка, говорит, с ним готовить легко
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